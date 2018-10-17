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Minik Hira’nın tekvando sevgisi

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Minik Hira’nın tekvando sevgisi
MERSİN'İN Anamur ilçesinde 2.5 yaşındaki Hira Elfida Şen, Amatör Spor Haftası etkinliklerinin maskotu oldu. Kapalı spor salonunda yapılan ve Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ile Emniyet Müdürü Mehmet Güngör'ün de yer aldığı programda öğrencilerin tekvando ve karate gösterisi büyük alkış alırken, tekvando takımının en küçük üyesi Hira Elfida Şen'in gösteri sırasında yanlış tarafa dönmesi sonrasında yaşadığı şaşkınlık renkli görüntüleri beraberinde getirdi. Hira'nın tekme ile antrenörünün elindeki yastığı düşürmesi ayakta alkışlandı.
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Minik Hira’nın tekvando sevgisi
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