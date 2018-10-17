Muhtarlık kupasını Nizipspor ikinci kez kazandı

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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Muhtarlar Futbol Turnuvası'nda finalde Oğuzeli Muhtarspor Futbol Takımını yenen Nizip Muhtarspor Futbol Takımı kupayı ikinci kez kazandı. Final maçının başlama vuruşunu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, muhtarlar için akademi açtıklarını söyledi. Yöneticini kendini iyi yetiştirmesi ve dünyada olup bitenleri takip etmesi gerektiğini ifade eden Şahin, "İşin yüzde 80'ni iletişim. Vatandaştan gelen talepleri karşılayabilmek için önce bilgi sahibi olması gerekir. Fikir sahibi olması için de bilgi sahibi olması lazım. Çok önemli bir akademiyi başarı ile tamamladınız, sizlere teşekkür ederim" dedi. Şahin, kupayı ve madalyayı 19 Ekim Muhtarlar Günün'de düzenlenen yemekli bir toplantıda verileceğini ifade etti.