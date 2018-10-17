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Şiddet mağduru çocuklara devlet sahip çıktı

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Şiddet mağduru çocuklara devlet sahip çıktı
ADANA'DA kocası tarafından terk edilen ve annesiyle yaşayan hamile bir kadının şiddet uyguladığı ileri sürülen 2 çocuğuna devlet sahip çıktı. Maddi sıkıntı yaşayan çift arasında kavga başladı. Koca İsmail Görgün ise daha sonra 2 çocuğunu ve hamile olan eşini bırakarak evden kaçtı. Bu durumu kaldıramayan genç kadın ise iddialara göre çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. Çöplüğü andıran evde yaşam savaşı veren çocukların bir de anne şiddetinden dolayı her gün ağlamaya başladığını gören mahalleli, buna dayanamayarak duruma isyan etti. Vatandaşlar, 155 polis imdat hattını arayarak, "Mahallede çocuklarına şiddet uygulayan anne var" diyerek şikayetçi oldu. 2 çocuk devlet himayesine alınarak ne yerleştirildi.
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Şiddet mağduru çocuklara devlet sahip çıktı
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