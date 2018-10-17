Yerli tohumlarda dışa bağımlılığa son

TÜRKİYE'NİN
ilk yerli tohumunu üreten Niğde
Patates Araştırma Enstitüsü yeni ürettiği çeşitlerle 5 yıl içerisinde patates tohumunda dışa bağımlılığı sona erdirecek. Türkiye'nin patates konusunda tek yerli tohum üreten Niğde Patates Enstitüsü, yeni türlerin ilk hasadı için tarla günü düzenledi. Ulukışla köyünde düzenlenen programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergün, daire müdürleri, enstitüsü yöneticileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, 143 bin hektara 4 milyon tondan fazla üretim gerçekleştirildiğini belirterek; " Türkiye coğrafi konum itibariyle patateste çok ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Ülkemizde Nisan başından, Aralık sonuna kadar patates hasadı yapılabilmektedir. Patates üretiminde en büyük girdi tohumluk patatestir. Üretim programlarımızda yerli ve milli tohumumuzun üretimimiz olmayışı, dışa bağımlı bir noktada olmamız nedeniyle bu bizi sıkıntıya sokuyordu. "dedi. Enstitünün bu konuda çok önemli bir çalışma gerçekleştirdiğini vurgulayan Pırlak şunları söyledi. " 8 adet yerli tür tescillendi. 4 tür ise tescil aşamasında. Biz yerli ve milli tohumlarımızı ülkemize kazandırdık. Araştırmalarımız yaparken sadece bu kadarla kalmadık 2007 yılından bu güne kadar, 720.000 adet melez patates tohumu üreterek bir genetik taban oluşturduk. Tüm ıslah çalışmalarını taban oluşturacak bir ortam kurduk."Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'te şöyle konuştu. "Patates üretiminde tohumluk sektörünün büyük oradan dışa bağımlı olması, patates tarımının geleceği ve sürdürülebilirliği açısından karşımıza çıkmaktaydı. İşte bu noktada ilimizde 13 yıl önce enstitümüzce başlatılan çalışmalar çiftçilerimiz için ümit ışığı oldu."