Yılın En’leri ödüllerini aldı

HATAY
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu organizasyonunda Amatör Spor Haftası ödül töreni düzenlendi. Antakya Spor Salonunda gerçekleşen törenine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili M.Cengiz Topel Köseoglu, Hatay ASKF Başkanı Mehmet Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, ASKF Gençlik Kurulu Başkanı Fahri Serdar Özal katıldı. Müdür Vekili Cengiz Topel Köseoglu, " Başta gençlerimizi hatırlayan, bizim mutlu olmamıza vesile olan ve bizi ağırlayan Yrd. Doç. Dr. Necmettin Çalışkan'a teşekkür ediyorum. Göğsümüzü kabartan siz değerli gençlerimize sağlıklı, başarılı ve nice mutlu yıllar diliyorum" dedi. ASKF Başkanı Mehmet Öztürk de, "Biz sporcularımız başarılı ve mutlu olduğu zaman mutluyuz" dedi. Konuşmaların ardından ödüller verildi.