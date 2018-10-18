Başarı için birliktelik şart

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por Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Gazişehir Gaziantep
'in yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak
, şampiyonluğa giden en önemli faktörün aile ortamında geçeceğini söyledi. Futbolcu isimlerinin kendisi için önemli olmadığını vurgulayan Altıparmak, formayı hak eden oyuncunun sahada olacağını belirtti. ÜMRANIYE
maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Altıparmak, "Hem oyuncuları mental yönden hem de kondisyon açısından yükseltmek için çift idmanlar yaptık. Bu arada futbolcuların antrenmanlara katılımları çok iyiydi. Milli maçlar nedeniyle verilen ara bizim açımızdan iyi bir avantaj oldu. Hem takımı tanıma hem de nasıl olduğunu görme adına çok iyi oldu"
dedi. SÜRPRİZ OLABİLİR
Futbolcuların formlarını yükseltmek adına özel çalışma metotları uygulayacaklarını aktaran Altıparmak, "Sakatlığı süren Rydell Poepon'un yerine Seifedin Chabi, Oğulcan Çağlayan var ama bu takımda bir Yusuf Türk gibi isimler var. Bir bakmışsınız Yusuf oynar. Bizim için orada kimin ne isminin olduğu değil kimin ne yaptığı önemlidir" diye konuştu.