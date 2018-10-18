Başarı için birliktelik şart

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren'in yeni teknik direktörü, şampiyonluğa giden en önemli faktörün aile ortamında geçeceğini söyledi. Fmaçı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Altıparmak,dedi.Futbolcuların formlarını yükseltmek adına özel çalışma metotları uygulayacaklarını aktaran Altıparmak, "Sakatlığı süren Rydell Poepon'un yerine Seifedin Chabi, Oğulcan Çağlayan var ama bu takımda bir Yusuf Türk gibi isimler var. Bir bakmışsınız Yusuf oynar. Bizim için orada kimin ne isminin olduğu değil kimin ne yaptığı önemlidir" diye konuştu.