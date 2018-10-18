Bebeğin soybağını değiştirme davası

ADANA'DA
sevgilisinden hamile kalan 17 yaşındaki B.Ö.'nün bebeğini nüfuslarına geçirdikleri ileri sürülen Mustafa D. (44) ile Zehra D.'nin (40) "Çocuğun soybağını değiştirme" suçundan yargılanmasına başlandı. 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen çift, amaçlarının evlat sahibi olmak olduğunu söyleyerek, "Suç işleme kastımız yoktu. Bebeği yurda verdik. Mahkemeden sonra evlat edinmek için başvuru yapacağız" dedi. Mahkeme, müşteki anne B.Ö.'nin mahkemeye zorla getirilmesini kararlaştırıp, duruşmayı erteledi. İddiaya göre B.Ö. Antalya
'da aşık olduğu F.Y.'den hamile kaldı. Adana'ya dönen B.Ö. hamileliğinin 7'inci ayında Mustafa ve Zehra D. ile tanıştı ve doğuracağı bebeği vermek için onlarla anlaşmaya vardı. Genç kız, hamileliğin kalan süresinde çiftin evinde kaldı ve doğumdan sonra bebeği rızasıyla aileye verdi. U.H.D. verilen erkek bebek
, 27 Eylül 2017'de aile tarafından kendi çocuklarıymış gibi nüfusa tescil ettirildi. B.Ö. yaklaşık 2 ay sonra annelik duygusuyla evladını geri istedi. Aileden ret cevabı alan genç kız şikayetçi olunca, U.H.D. devlet korumasına alındı. EVLAT HASRETİ
Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayan tutuksuz Mustafa D. çocuklarının olmadığını söyleyerek, "Evlat edinmek istedik ama evimiz sobalı olduğu için kabul edilmedi. B.Ö ile annesi bizi buldu. Doğum masrafları ve 6 bin TL istediler. Doğum masrafını vereceğimi söyledim. Bebek doğduktan sonra da kendi çocuğumuz gibi kayıt yaptırdım. Gerçek annesi U.H.D.'yi geri isteyince çocuğu yurda verdim. Mahkeme bitince evlatlık için başvuracağız. Bize bunu evlat hasreti yaptırdı" dedi. Zehra D.'de benzer ifade verdi. Duruşma, annenin dinlenmesi için ertelendi.