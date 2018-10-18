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‘Daha Mavi İskenderun Körfezi’nin açılışı yapıldı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
‘Daha Mavi İskenderun Körfezi’nin açılışı yapıldı
İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından hazırlanan "Daha Mavi İskenderun Körfezi" projesi düzenlenen törenle açıldı. İskenderun Körfezindeki Limak Port'ta düzenlenen törende konuşan Valisi Erdal Ata, İSTE Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinin başlattığı bu projeden dolayı teşekkür etti. Dünyanın ve ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesinin de çevre sorunu olduğunu belirten Vali Ata, "21.YY'da insanlığı tehdit eden sorunların başında çevre sorunları gelmektedir. Yaşadığımız dünyada bizler toprağımızı, havamızı, suyumuzu ve denizlerimizi çok kolay bir şekilde kirletiyoruz. Her bir varlığımızın kirletilmesi ne kadar kolay ise temizlenmesinin faturasının ise çok ağır olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor" dedi.
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