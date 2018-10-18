Prof. Dr. Çakıcı’nın araştırması ödül aldı

YAKIN
Doğu Üniversitesi Türkçe Psikoloji Bölüm Başkanı, Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Çakıcı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erişkin bireylerde çoklu kişilik bozukluğu ile ilgili yaptığı araştırma 54. Türkiye Psikiyatri Kongresi'nde ilk üçe girerek ödüllendirildi. İzmir Swiss Hotel'de gerçekleşen, 1260 psikiyatrist ile psikoloğun katıldığı ve toplamda 286 bilimsel araştırmanın sunulduğu 54. Türkiye Psikiyatri Kongresi'nde, Yakın Doğu Üniversitesi
öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Prof. Dr. Ebru Çakıcı, Yrd. Doç. Meryem Karaaziz, Uz. Psk. Ayşe Buran'ın sunduğu "KKTC'de Erişkin Bireylerde Disosiyatif Belirtilerin yaygınlığı, risk faktörleri ve Akültürasyon ile ilişkisi" isimli araştırma Türkiye üçüncüsü ödülünü aldı.