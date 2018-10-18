Sunar, Biyoetenol Tesisi ile Yerli ve Yenilenebilir Enerji’ye odaklandı!

ÜLKE
ekonomisinde cari açığı azaltmaya yönelik yatırımlara odaklanan Sunar Şirketler Grubu, yerli ve yenilenebilir enerji
kaynağı olarak Biyoetanol Tesisi yatırımı için fizibilitesini tamamladı ve yatırım kararı aldı. Ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlar da araştırmalar yapıp, yeni projeleri gündemlerine aldıklarını ifade eden Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. ÖZKAN; "Ülke ekonomimizin darboğazı olan enerji açığının ithal kaynaklarla karşılanması ve şuanda ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu döviz varlığının yurtdışına gitmesi sebebiyle, yerli mısırı işleyip, Biyoetanol üretecek tesisimiz için yatırım karar almış bulunmaktayız. Geniş çaplı bir araştırmanın neticesinde fizibilitesini tamamladığımız ve yatırım kararı aldığımız Biyoetanol Tesisimiz, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması yönüyle cari açığı azaltmaya katkı sağlayacaktır. Yurtdışına bağımlı olduğumuz enerji ihtiyacında, Fosil kaynaklı yakıtlara alternatif, yenilenebilir ve stratejik bir enerji kaynağı oluşturan Biyoetanol'ün, üretim kısıtlaması yoktur ve doğadaki karbon dengesini bozmaz" dedi.
Biyoetanol'ün ulaştırma sektöründe çok önemli bir yeri olduğunu belirten Özkan; "Kojenerasyon ünitelerinde, küçük ev aletlerinde ve kimyasal ürün sektöründe de geniş çaplı bir kullanım alanı olan Biyoetanol, doğaya zarar vermeden çözünebilir yapısıyla ve içerdiği yüksek oksijen seviyesi sayesinde karbon monoksit seviyesini %25-30 arasında azaltır. Ülke ekonomisinde önemli bir açığın kapanmasına yardımcı olan, çiftçi ve sanayiciyi dostu Biyoetanol içinde yer aldığı karışımlarla, ozon tabakasının azalmasına yol açan, hidrokarbon emisyonlarında büyük ölçüde düşüş sağlama özelliğiyle de çevre dostudur. Diğer yakıt kaynaklarının tükenmeye başlandığı bir süreçte, yerli ürün kaynaklı Biyoetanol, fiyat belirsizliklerinin önüne geçecektir."