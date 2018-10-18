Üniversite heyecanını yerinde yaşadılar

Türkiye'nin ve Gaziantep
'in farklı bölgelerinden lise öğrencileri, üniversite atmosferini yerinde yaşamak için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni (HKÜ) ziyaret etmeye devam ediyor. Adana Kozan Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve rehber öğretmenlerini ağırlayan HKÜ, oldukça hareketli bir gün geçirdi. Üniversiteye hazırlık aşamasında ki lise öğrencilerine tercihlerinde yardımcı olabilmek ve üniversite atmosferini daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla HKÜ'yü ziyaret eden öğrencilere, gezi programında ilk olarak HKÜ Kampüsü tanıtıldı. Gezi ile birlikte öğrenciler, hem moral depoladı hem de üniversite hayatını yakından inceleme fırsatı buldu. Kampüs içindeki binaları gezen üniversite adayları, gezi içinde verilen tanıtım semineri ile HKÜ'nün; tarihçesi, eğitim yapısı, kampüsün öğrencilere sağladığı imkanlar, burs olanakları, sosyo-kültürel faaliyetleri, Farabi- Erasmus (yurtiçi-yurtdışı eğitim) programları hakkında uzman kişilerden detaylı bilgiler aldı. FAKÜLTELERİ GEZDİLER
Program çerçevesinde HKÜ'nün; sağlık bilimleri fakültesi, mühendislik fakültesi ,eğitim fakültesi, iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesi, hukuk fakültesi, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, iletişim fakültesi, yabancı diller yüksekokulu, meslek yüksekokulu, Mütercim Asım Kütüphanesi, fitness center ve tüm kampüs alanı gezdirildi.