İnternet sitesi üzerinden hayali ticarete 21 yıl ceza

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kurduğu internet sitesi üzerinden online alış veriş yapan kişileri dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 27 yaşındaki Kaan Şen
, 21 yıl 10 ay 4 gün hapis cezasına çarptırıldı. Teslim olmak yerine kaçan Şen, polis tarafından yakalanarak cezaevine konuldu. İddiaya göre; Kaan Şen, internetten online alış veriş sitesi kurdu. Elektronik eşyaları 'Şok indirim' , 'Açılışa özel' gibi kampanyalar yaparak piyasa değerinden ucuza satılığa çıkardı. Ürünü satın almak isteyen vatandaşın kredi kartından parasını çeken Kaan Şen, satış sonrası siteyi kapatarak ürünü göndermedi. Dolandırılan mağdurlar soluğu poliste aldı. Ekipler tarafından yakalanan Şen, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Genç adam tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 7 DOSYADAN KARAR ÇIKTI
Hakkındaki 27 ayrı suç dosyası olan Kaan Şen, 7 dosyadan 21 yıl 10 ay 4 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şen, teslim olmak yerine firari yaşamaya başladı. Firari hükümlünün hakkında yakalama kararı çıkınca devreye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri girdi. Polis, Kaan Şen'i merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde yakaladı. Şen, Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.