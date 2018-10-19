Kart27’yi soydu, kameradan yakalandı

GAZİANTEP
'TE 12 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlı son işinde güvenlik kamerasına yakalanınca polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. 21 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında meydana gelen 12 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Son hırsızlığın toplu taşımada kullanılan Kart27 ATM'sinin levye ile zorlayıp açılarak para kasasının çalınması olduğu tespit edilince güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan incelemede hırsızlığı Hasan Hüseyin B. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. TUTUKLANDI
Polis tarafından gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.