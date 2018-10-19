Obezite ile mücadelede yüzde 100 başarı hedefi

SAĞLIK
Bakanlığı'nın ekonomiye maliyeti 20 milyar TL'yi bulan obeziteye karşı başlattığı mücadele kapsamında Türkiye genelinde açılan 5 pilot merkezden birisinin yer aldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüzde 100 başarı hedefiyle tedavi gerçekleştiriliyor. Tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezite ile savaş için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
'nın İstanbul'da Samatya ve Bağcılar, Kahramanmaraş ve Gaziantep ile birlikte Adana'da Şehir Hastanesi bünyesinde pilot uygulama olarak açtığı Obezite Merkezi, hastaların hayatlarına dokunuyor. Bakanlık tarafından yapılan araştırmada, ekonomiye maliyeti yıllık 20 milyar lira olan, obezite ameliyatlarında patlama yaşanmasına rağmen yüzde 80'inin yeniden kilo aldığı günümüzde, bu hastalığa karşı etkin tedavi dahiliye uzmanı, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve yaşam koçundan oluşan ekip tarafından ortak çalışma ile gerçekleştiriliyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Zeynep Tüzün, merkezde hastaları bütün olarak ele aldıklarını, vücut kitle endeksi 30 ve üzeri olan hastaların kabul edildiği programda diyetisyen, dahiliye uzmanı, psikolog, fizyoterapist ve yaşam koçundan oluşan ekiple çalıştıklarını ifade etti.