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Öğretim üyesinden ‘Anadolunun Sırları’ sergisi

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Öğretim üyesinden ‘Anadolunun Sırları’ sergisi
ADANA'DA Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Filiz Yıldız, 'Anadolunun Sırları' adlı seramik çalışmalarından oluşan sergi açtı. 2001 yılından itibaren Hatti, Hitit ve Selçuklu Uygarlığına ait formları, dekor teknikleri ve desenleri üzerinde araştırmalar yapan Yıldız, bu dönemlere ait kültürleri çağdaş seramik sanatı ile yorumladığını söyledi. Filiz Yıldız, sergiyi açmak için büyüm emek harcadığını belirterek "Bu çalışmanın başlangıcı çok uzun zamanlara dayanıyor. Öncesinde Anadolu uygarlıklarının eserlerini yerlerinde görüp, müzelerde tanıdım ve aşık oldum Anadoluma" dedi.
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Öğretim üyesinden ‘Anadolunun Sırları’ sergisi
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