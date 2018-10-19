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Prof. Dr. Mahfuz Söylemez’den İslam Tarihi paneli

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Prof. Dr. Mahfuz Söylemez’den İslam Tarihi paneli
YAKIN Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahfuz Söylemez, koordinatörlüğünde başlatılan ve Büyükşehir Belediye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından yürütülen İslam Tarihi Dersleri programı kapsamında düzenlenen "Nübüvvetten Hilafete İmamet Tartışmaları" konulu panele katıldı. Prof. Dr. Söylemez, Sanat Galerisi Salonunda düzenlenen "Nübuvvetten Hilafete İmamet Tartışmaları" konulu panelin açılış konuşmasını yaptı. Prof. Dr. Söylemez, konuşmasında programın ilk iki yılı ve sonrası hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Söylemez "Programımızın üçüncü yılına girmiş olduk. Hatırlanacağı üzere ilk 2 yılı Hz. Peygamberi (s.a.v) konuşmuş idik. Peygamberimiz (S.A.V) bir düşünce inşa etmiş, inandığımız değerlerin banisi konumundadır" dedi.
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Prof. Dr. Mahfuz Söylemez’den İslam Tarihi paneli
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