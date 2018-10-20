Gazete sahibi fuhuştan tutuklandı

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fuhuş operasyonunda gözaltına alınan gazete sahibi ve 2 çalışanı tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu polisleri, kentte günlük yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi M.S.'nin, yanında çalışan S. G. ile H.T.'ye fuhuş yaptırdığı ve bu kadınlarla birlikte olan kişileri gizli kamerayla görüntüleyerek tehditte bulunduğu iddiası üzerine inceleme savcılık kararıyla operasyon düzenledi.Gazete merkezinde ve M.S.'nin evinde yapılan aramadan sonra M.S. ile yanında çalışan S.G. ve H.T. gözaltına aldı. M.S.'nin ev ve işyerinde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenilirken, emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli 5 günlük gözaltı süresinin ardından 'Fuhuş, fuhşa aracılık etme, cinsel istismar ve tehdit' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. M.S. ile fuhuş, tehdit ve gizli kamera ile görüntü alınması işlerinde kendisi ile birlikte olan kadınlar tutuklandı.