Özel Olimpiyatlar’da çok büyük heyecan

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'DA Akbank'ın "Şehrin İyi Hali" projesi kapsamında Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve 210 sporcunun katıldığı Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları'nda büyük heyecan yaşandı. Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Didem Ünsür, Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'ndaki açılış töreninde, etkinliğin, toplumda özel eğitime muhtaç bireyleri kapalı kapılar ardından çıkarmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Oyunlarla çocukları sosyal hayatın içine çekmek istediklerini ifade eden Ünsür, geleneksel hale gelen organizasyona katılımın her yıl arttığını belirtti. Akbank Kurumsal İletişim Müdürü Sertaç Aksoy da "Şehrin İyi Hali" etkinliğinde birçok sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yaptıklarını aktardı. ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan da organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Etkinlik kapsamında dans ve jimnastik gösterileri sunuldu.