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Polisi peşinden koşturdu

’da 20 kilometre süren kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanan sürücünün ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlendi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018
Polisi peşinden koşturdu
ADANA'DA, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Bahri Arıkoğlu (28), önceki gece yine polise alkollü araç kullanırken yakalandı. Aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden ve 1.71 promil alkollü çıkan Arıkoğlu'na "Polisin dur ihtarına aymamaktan" 235 TL, "5 yıl içinde ikinci kez araç kullanmaktan" bin 256 TL ve "Ehliyetsiz araç kullanmaktan" 2018 TL olmak üzere toplam 3 bin 509 TL ceza kesildi. Olay D-400 karayolu üzeri Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kontrolü yapan polis içinde üç kişi bulunan 33 B 8755 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü Bahri Arıkoğlu, kaçmaya başladı. Polisin tüm uyarılarına aldırış etmeden kaçmayı sürdüren otomobil, Sakarya Mahallesi havaalanı kavşağında yakalandı. Trafik polislerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Bahri Arıkoğlu'nun ehliyetsiz ve 1.71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca Bahri Arıkoğlu'nun daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Arıkoğlu'na toplam 3 bin 509 TLceza yazılırken, polis merkezine çekilen otomobil ise yakınlarına teslim edildi. İki kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine 2 yıl el konulan Arıkoğlu'nun tekrar sürücü belgesini almak için cezaları ödedikten sonra, "Sürücü davranışları geliştirme eğitim" kursuna katılacak. Kursu başarıyla tamamlamasının ardından tekrar ehliyetini geri alabilecek.
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Polisi peşinden koşturdu
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