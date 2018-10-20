Sporun merkezi Şehitkamil

GAZİANTEP
'TE Şehitkamil Belediyesi'nin ilçenin farklı noktalarında hizmete açtığı sağlıklı yaşam ve spor merkezlerine ilgi 4 mevsim boyunca artarak devam ediyor. Spor merkezlerinde görevli uzman eğitmenler, sonbahar ve kış aylarında azalan fiziksel hareket kapasitesini arttırmak adına katılımcı üyeleri düzenli spor ve sağlıklı beslenme konularında motive ediyor. Spor merkezleri, kişiye özgü programlarla sağlığını korumak ve formda kalmak isteyen vatandaşlara nitelikli bir hizmet sunmaya devam ediyor. Pilates, fitness, step, aerobik, zumba ve temel jimnastik alanlarında faaliyet gösteren Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezleri, obezite ve metabolik hastalıklara karşı katılımcı üyeleri düzenli spor alışkanlıkları ve sağlıklı beslenme konularında bilinçlendirmeye devam ediyor.