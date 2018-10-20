Yatırım hedefi 550 milyon lira

1.Çukurova Doğal Gaz İç Tesisat Buluşması Adana
'da yapıldı. Sheraton Grand Adana Hotel'de gerçekleşen dev buluşmaya Adana, Mersin, Hatay
ve Osmaniye
'den bayi ve firma temsilcileri katıldı. Aksa Doğalgaz Genel Müdürü Alper Konyalı, "Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor" sloganıyla, Türkiye'nin dört bir yanındaki dağıtım bölgelerinde hava kalitesinin artırılmasını sağladıklarını ifade etti. Yatırımların devam ettiğini ifade eden Konyalı, 2017 yılında 469 milyon TL yatırım gerçekleştirdiklerini 2018 yılında ise 550 milyon TL'lik yatırım hedeflerine de ulaşacaklarını kaydetti. Ekonomideki olumsuzluklara rağmen doğalgaz yatırımlarının devam ettiğini belirten Konyalı, Aksa Doğalgaz'ın "Türkiye'nin en geniş coğrafi alana hizmet veren doğal gaz dağıtım grubu" olduğunu, Türkiye'deki 72 lisans bölgesinin 21'inde faaliyet gösterdiğini belirtti. GAZBİR- GAZMER, Aksa Doğalgaz ve Gastechnics tarafından yapılan 1.Çukurova Doğal Gaz İç Tesisat Buluşması'nda iki panel yapıldı. Moderatörlüğünü Gazbir- Gazmer Genel Müdürü Mustafa Ali Akman'ın yönettiği ilk oturumda "Doğal Gaz İç Tesisat Piyasasında Teknolojik Gelişmeler" ele alındı. İkinci oturuma Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek de katılarak, belediyenin doğalgaz konusunda gerekli desteği verdiğini söyledi.