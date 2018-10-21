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gençler’in havasını bozdu

Teknik direktör Coşkun Demirbakan ile çıkışa geçen , Gençler deplasmanından puan çıkardı

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Adanaspor gençler’in havasını bozdu
Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında namağlup lider durumda bulunan Gençlerbirliği, Osmanlı Stadı'nda ağırladığı ile 0-0 berabere kaldı. Gençlerbirliği 9 hafta sonunda ligdeki ilk beraberliğini alırken liderliğini sürdü. AYRICA 38'inci dakikada Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Selçuk Şahin ile pozisyon gereği girdiği mücadelede başına aldığı diz darbesi sonucu bilincini kaybetti. Hastaneye kaldırılan kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. TURUNCU beyazlı ekip deplasmanda bir puan bulurken, Gençlerbirliği bu sezon ilk defa puan kaybetti.
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Adanaspor gençler’in havasını bozdu
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