Adanaspor gençler’in havasını bozdu

Spor Toto 1
'inci Lig'in 9'uncu haftasında namağlup lider durumda bulunan Gençlerbirliği, Osmanlı Stadı
'nda ağırladığı Adanaspor
ile 0-0 berabere kaldı. Gençlerbirliği
9 hafta sonunda ligdeki ilk beraberliğini alırken liderliğini sürdü. AYRICA
38'inci dakikada Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Selçuk Şahin
ile pozisyon gereği girdiği mücadelede başına aldığı diz darbesi sonucu bilincini kaybetti. Hastaneye kaldırılan
kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. TURUNCU
beyazlı ekip deplasmanda bir puan bulurken, Gençlerbirliği
bu sezon ilk defa puan kaybetti.