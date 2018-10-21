Birbirini suçlayan kuzenlere müebbet

Adana
'da ev satın alma bahanesiyle 140 bin TL'sini aldıkları oto kiralamacı Cem Atalmış'ı (38) işkenceden sonra öldürüp, toprağa gömdükleri ileri sürülen kuzenler Mehmet Tekin (33) ve Deniz Tekin'in (30) yargılanması sona erdi. Birbirini suçlayan kuzenler, "kasten insan öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. ÖLDÜRÜLDÜ, GÖMDÜLDÜ
Oto kiralama işi yapan 1 çocuk babası Cem Atalmış, 21 Mart 2017'de kayboldu. Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, talihsiz adamın Mehmet Tekin ile kuzeni Deniz Tekin tarafından ev satma bahanesiyle dolandırıp, daha sonrada işkence yapılarak öldürüldükten sonra Karaisalı İlçesi Salbaş Mahallesi'nde ormanlık bir alana gömdüğünü tespit etti. Tutuklanan kuzenler hakkında dava açıldı. PARAM NEREDE?
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mehmet Tekin cinayeti kuzeninin işlediğini iddia etti. Mehmet Tekin, Cem Atalmış'ın, 'param nerede lan?' diye bağırdığını anlatarak "İkisi boğuşmaya başladı. Şoka girdim. İki el silah sesi duydum. Deniz elindeki sopayla kafasına vuruyordu. Olay yerinden ayrıldık. Üç gün sonra tekrar gittik. Deniz, kazmayla mezar açtı ve Cem'i gömdü" dedi. KUZENİNİ SUÇLADI
DENIZ Tekin ise, kuzeni Mehmet'in tefecilere olan borcu için cinayeti işlediğini öne sürerek, "Mehmet, Cem'i kafasına sopayla vurdu. İki el de ateş etti. Bir saat cesedi başında ağladım." diyerek suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme, kuzenleri müebbet hapisle cezalandırdı. Sanıklara, ruhsatsız silah taşımaktan da 2'şer yıl hapis verildi.