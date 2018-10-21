Seyhan Baraj Gölü’nde su sporları festivali

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk'ü Anma Etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Bayramı Su Sporları Festivali organize etti. 21 Ekim tarihine kadar Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Derneği'nin tesislerinde gerçekleştirilecek festivalde 2 kilometrelik açık su yüzme, yelken ve kano yarışları yapılacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Adana Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Derneği'nin destekleriyle düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Su Sporları Festivali'nde hem karada hem suda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak. Bugün saat 10.30'da 2 kilometrelik parkurda 250 sporcu açık su yüzme yarışında mücadele verecek. 13 yaşından 89 yaşına kadar sporcuların katılabileceği yüzme yarışında herhangi bir ücret alınmayacak.