Hırsız bujiye bıraktığı tükürükten yakalandı

ADANA'DA
gelin arabasının camını tükürerek ıslattığı bujiyle kırdıktan sonra otomobilde hırsızlık yapan 38 yaşındaki Cem Gezici'yi bujideki tükürük ele verdi. Bujideki tükürüğü inceleyen kriminal ekipleri, başka bir hırsızlık suçundan yakalandığı sırada sağlık kontrolünden geçirilirken kan örneği veren Gezici'nin DNA'sı ile uyuştuğunu belirledi. Biyolojik delillerle suçu kanıtlanan Gezici tutuklandı. SES ÇIKARMAMAK İÇİN TÜKÜRDÜ
Olay geçtiğimiz Mayıs ayında merkez Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; damat Ali Şener eşi Güneş Şener'le düğün öncesi dış mekan fotoğraf çekimi için Eski Baraj Kapaklarına geldi. Hırsız, ses çıkarmamak için elinde bulunan bujiyi tükürerek ıslattıktan sonra gelin aracının camına atarak kırdı. Zanlı içerisinde 2 bin lira değerinde cep telefonu olan gelinin çantasını alıp kayıplara karıştı. Fotoğraf çekimi sonrası otomobillerine geri dönen gelin ve damat araçlarının arka camının kırıldığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gelin ve damadın ifadesini alırken Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptıktan sonra araç içinde bulduğu 2 adet bujiyi, genotip örneği alınması için Adana
Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderdi. Buji üzerinden alınan sürüntü örneklerini adli tıp kurumunda alınan kan örnekleriyle karşılaştırın polis zanlının daha önceden hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Cem Gezici olduğunu tespit etti. Ekipler, işlediği bir hırsızlık suçundan dolayı ev hapsi cezası alana Cem Gezici'yi merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan evinden alarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
Gezici, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.