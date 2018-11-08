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Saldırılar Suriyeli Amir Karsa’nın dünyasını kararttı

Bombalı saldırılarda görme yetisini büyük ölçüde kaybeden 8 yaşındaki Amir Karsa, sığındığı Reyhanlı’da kornea nakli bekliyor

Giriş Tarihi: 8.11.2018
Saldırılar Suriyeli Amir Karsa’nın dünyasını kararttı
SURİYE'NİN Doğu Guta bölgesine Esed rejimi tarafından savaş uçaklarıyla yapılan saldırıda görme yetisini büyük ölçüde kaybeden 8 yaşındaki Amir Karsa, ailesiyle geldiği 'ın Reyhanlı ilçesinde yeniden görebilmenin hayalini kuruyor. Esed rejiminin abluka ve yoğun saldırılar sonucu ele geçirdiği Doğu Guta'dan tahliye edilenler arasında bulunan Suriyeli Karsa, tekrar ışığa kavuşmak için kornea nakli bekliyor. Hemşire olan anne Kamer Enver, Doğu Guta'da bombalı saldırı nedeniyle evladının gözlerini kaybettiğini söyledi. Bombaların evlerinin yakınlarına isabet ettiğini anlatan Enver, "'Oğlum görevli olduğum hastaneye geldiğinde baygın halde ve gözleri kan gibiydi, onunla birlikte çok sayıda yaralı ve hayatını kaybetmiş kişi geldi" dedi. Enver, Doğu Guta'da yaralılara yardımcı olduğunu aktararak '"Yaşadığımız bölgede sürekli olarak patlama ve saldırılar nedeniyle çalıştığım hastanede çok ölüme şahit oldum. Yaşanan saldırı oğlumun dünyasını karattı. İnşallah eski günlerine döneceği günü görürüm"' diye konuştu. Oğlunun uzun süre kendine gelemediğini belirten Enver, Amir'in o günden itibaren görme yetisini büyük ölçüde yitirdiğini, doktorların sağlığına kavuşabilmesi için kornea nakli gerektiğini aktardığını dile getirdi.
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Saldırılar Suriyeli Amir Karsa’nın dünyasını kararttı
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