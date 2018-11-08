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Yrd. Doç. Dr. Miralay, kültürel mirasın korunması sergisine katıldı

Giriş Tarihi: 8.11.2018
Yrd. Doç. Dr. Miralay, kültürel mirasın korunması sergisine katıldı
YAKIN Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay, UNESCO ve Hacettepe Üniversitesi projesi olarak başlayan "Kültürel Mirasın Yıkımına Karşı Görsel Belleğin Sürdürülmesi" temalı sanat ve tasarım sergisinde koordinatör olarak ni temsil etti. Küratörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Grafik tasarım bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İncilay Yurdakul'un üstlendiği "Kültürel Mirasın Korunması ve Görsel Belleğin Sürdürülmesi" adlı sergide, Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay ayrıca "Salamis Antik Şehri" eseri ile de yer aldı. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde 13 Kasım'a kadar yer alacak olan sergide, farklı eğitim kurumlarından öğretim üyelerinin 50 farklı kültürel miras örneğini kapsayan çalışmaları sergileniyor.
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Yrd. Doç. Dr. Miralay, kültürel mirasın korunması sergisine katıldı
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