Yrd. Doç. Dr. Miralay, kültürel mirasın korunması sergisine katıldı

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Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay, UNESCO ve Hacettepe Üniversitesi projesi olarak başlayan "Kültürel Mirasın Yıkımına Karşı Görsel Belleğin Sürdürülmesi" temalı sanat ve tasarım sergisinde koordinatör olarak Yakın Doğu Üniversitesi
ni temsil etti. Küratörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Grafik tasarım bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İncilay Yurdakul'un üstlendiği "Kültürel Mirasın Korunması ve Görsel Belleğin Sürdürülmesi" adlı sergide, Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay ayrıca "Salamis Antik Şehri" eseri ile de yer aldı. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde 13 Kasım'a kadar yer alacak olan sergide, farklı eğitim kurumlarından öğretim üyelerinin 50 farklı kültürel miras örneğini kapsayan çalışmaları sergileniyor.