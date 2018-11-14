2. vural dönemi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da ikinci Yılmaz Vural dönemi dün başladı. Teknik direktör Hakan Kutlu'nun istifasının ardından tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile masaya oturan kulüp başkanı Murat Sancak, her konuda anlaşma sağladı. Mavi-lacivertli camiaya müjdeyi veren Başkan Sancak "Yeni hocamız ile yarım kalan Süper Lig yolculumuzu tamamlayacağız" dedi. 2016 yılında Adana Demirspor'un, Alanyaspor'a karşı play-off finalinin kaybetmesinin ardından Yılmaz Vural'la yolları ayrılmıştı. Vural Mavi Şimşeklere büyük hayranlık duyduğunu dile getirerek, "Çok mutluyum. Çünkü bu camia beni her zaman heyecanlandırmıştır. Başkanımız Murat Sancak ile yaptığımız görüşme olumlu geçti ve el sıkıştık" diye konuştu.

'HOŞGELDİN HOCAM' MESAJI

Kulüp Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, Süper Lig yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda bize çok ciddi katkı sağlayacağına gönülden inandığımız Yılmaz Vural ile anlaşma sağladık. Hoşgeldin hocam" dedi.



İLK ANTRENMANINA BUGÜN ÇIKIYOR

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada üç günlük izin yapan Adana Demirsporlu futbolcular yeni teknik adamları Yılmaz Vural ile bugün ilk çalışmasına çıkacak. Dün akşam saatlerinde tesislere geçerek mesaiye başlayan Vural, "Şampiyonluk için geldim" şeklinde konuştu.