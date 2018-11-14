Asırlık çınara doğum günü sürprizi yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Erdemli ilçesinin ilk çiftçilerinden olan 92 yaşındaki Adil Canıtez'e kızı, torunları ve eniştesi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Canıtez'e yaş günü pastasını kesmeden önce Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile oda yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda eniştesi Hasan Mavi tarafından Erdemlinin en yaşlı çiftçisi olmasından dolayı teşekkür plaketi verildi. 92'inci yaş günü pastasını eşi Hayriye Canıtez ile birlikte kesen Adil Canıtez'e kardeşleri Kadir Ali Canıtez ile Taliha Tan eşlik etti. 8 çocuğu 32 torunu bulunan Adil Canıtez pastayı kesmeden önce ünlü halk ozanı Karacaoğlan'ın ''Arif ol'' adlı şiirini okudu. İyi ki doğdun ''dede'' tezahüratı arasında yaş günü pastasını kesen Adil Canıtez, pastayı kestikten sonra eşine ''Gel biz gelin damatlar gibi yiyelim'' diyerek kestiği pastayı eşine, eşi de kendisine alkışlar arasında yedirdi.