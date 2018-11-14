Doğa tutkunlarının sonbahardaki durakları

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nınPozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı, sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Pozantı ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Belemedik Tabiat Parkı sarının ve yeşilin hakim olduğu ağaçlarıyla öne çıkıyor. Zengin doğa manzarası, taş ve ahşaptan yapılmış yayla evleriyle ünlü tabiat parkı, özellikle doğa tutkunları ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Park, Çakıt Irmağı ve çamlık alanların yanı sıra dev çınar ağaçları ve sonbaharda dökülen yapraklarla fotoğraf meraklılarına da eşsiz bir ortam sunuyor. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Toros Dağları'nın eteğinde yer alan Belemedik Tabiat Parkı'nda birbirinden güzel anları ölümsüzleştiriyor. Parka piknik yapmak amacıyla gelenler de çınar ağaçlarının altında mangal yakıp, müzik eşliğinde eğleniyor.