El freni çekilmeyen vinç 11 araca çarparak durdu

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Gaziantep'in?merkez Şehitkamil ilçesinde el freni çekilmediği için hareket eden vinç, park halindeki 11 araca çarparak durabildi. İddiaya göre, İ.H, kullandığı 27 V 0742 plakalı vinci, Oto Galericiler Sitesi'nde yol kenarına park ederek el frenini çekmeden araçtan indi. Kısa süre sonra hareket eden vinç, oto galerilerinin önünde park halindeki 11 araca çarparak durdu. Araçlarda zarara neden olan vinç, polis ekiplerinin incelemesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.