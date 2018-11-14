Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > El freni çekilmeyen vinç 11 araca çarparak durdu

El freni çekilmeyen vinç 11 araca çarparak durdu

Giriş Tarihi: 14.11.2018
El freni çekilmeyen vinç 11 araca çarparak durdu
Gaziantep'in? merkez Şehitkamil ilçesinde el freni çekilmediği için hareket eden vinç, park halindeki 11 araca çarparak durabildi. İddiaya göre, İ.H, kullandığı 27 V 0742 plakalı vinci, Oto Galericiler Sitesi'nde yol kenarına park ederek el frenini çekmeden araçtan indi. Kısa süre sonra hareket eden vinç, oto galerilerinin önünde park halindeki 11 araca çarparak durdu. Araçlarda zarara neden olan vinç, polis ekiplerinin incelemesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
El freni çekilmeyen vinç 11 araca çarparak durdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN