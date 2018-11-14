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’de raketler konuştu

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Osmaniye’de raketler konuştu
Türkiye Tenis Federasyonu Büyükler hafta sonu tenis turnuvası, ilk kez Osmaniye'de yapıldı. Tenis ve Yüzme Spor Kulübü tarafından Korkut Ata Üniversitesi kortlarında gerçekleştirilen turnuvaya, Hatay, Düzce, Kayseri, Adıyaman, Mersin, Kahramanmaraş, Adana ve Osmaniye'den çok sayıda sporcu katıldı. Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, 2018 yılında, Osmaniye'de 10 yaş ve 12 yaş kategorilerinde düzenledikleri tenis turnuvalarından sonra, 3'üncü turnuva olan Türkiye Tenis Federasyonu Büyükler 2x4 hafta sonu tenis turnuvasının Osmaniye'de gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
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Osmaniye’de raketler konuştu
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