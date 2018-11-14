Serkan İzol: Yapılan zamlar geri alınmalı

Döviz kurlarındaki suni artıştan kaynaklı olarak yapılan fiyat artışlarının, kurun yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte normal seviyelere çekilmesi gerektiğini belirten Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, "Birçok üründe döviz kuruna bağlı olarak zam yapıldı. Kurların düşmesi ile birlikte bu zamların tekrar düşürülmesi gerekiyor. Döviz kurlarındaki suni artışı fırsata dönüştürenlerin yapılan bu yanlıştan ivedilikle dönmesi gerekiyor" dedi. Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirlerin kısa sürede sonuç vereceğini belirten İzol, "Hükümetimizin ekonomi alanında yaptığı düzenlemeler ve birçok sektörü hareketlendirmeye yönelik attığı adımların yılsonuna kadar olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut sektörlerinde yapılan ÖTV ve KDV indirimleri alım ve satım gücünü ciddi ölçüde etkileyecektir. Kısa süre içerisinde piyasalardaki hareketlilik gözle görülür biçimdedir" şeklinde konuştu.



"MÜCADELEYE HAZIRIZ"

Piyasaların yıl sonuna kadar normale döneceğini belirten Başkan İzol, "Hükümetimizin enflasyon ile topyekun mücadele kapsamında ve Türkiye ekonomisini kalkındırma odaklı yaptığı çalışmaların yıl sonuna kadar sonuç vereceğine güvenimiz tamdır. Mersin GİAD bünyesinde yüzlerce sektörden üyelerimiz var ve bütün üyelerimiz ile birlikte enflasyon ile mücadele etmeye hazırız. Birlik ve beraberlik çerçevesinde hükümetimizin attığı adımların destekçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.