Tarsus’ta organ bağış haftası

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Mersin'inTarsus ilçesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 'Organ Bağışı Haftası' dolayısıyla stant açtı. Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, İlçe Sağlık Müdürü Füsun Kaleli, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, oluşturulan stantta vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundular. Kaymakam Ünal, "İnsanlar öldükten sonra bir başka insana hayat verebilir" diyerek organ bağışının önemini vurguladı. Binlerce hasta insan için organ nakli, yeniden normal bir yaşama dönmenin tek yolu olduğunu söyleyen Ünal, "Daha da önemlisi organ nakli, pek çok hastalıkta hayatta kalmanın da en sağlam güvencesidir. Bu nedenle organ bağışında bulunmak kutsal bir görevdir. Bağışta bulunmaya engel bir hastalığı bulunmayan tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.