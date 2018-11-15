Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > 150 yıllık mezarlık sular çekilince gün yüzüne çıktı

150 yıllık mezarlık sular çekilince gün yüzüne çıktı

Giriş Tarihi: 15.11.2018
150 yıllık mezarlık sular çekilince gün yüzüne çıktı
ÇUKUROVA'NIN bereketli topraklarını sulamak, Seyhan Nehri'nin sebep olabileceği su baskınlarını önlemek ve elektrik üretimi için 62 yıl önce Seyhan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapılmasıyla birlikte bölgedeki çok miktarda toprak sular altında kaldı. Kuraklık, yağışların az olması ve baraj gölündeki suyun sulama kanalları vasıtasıyla tarım arazilerine dağıtılmasıyla birlikte, gölün su seviyesinde azalma oldu. Suların çekilmesiyle, Çukurova ilçesindeki yaklaşık 150 yıllık Topalak Mahallesi Mezarlığı da gün yüzüne çıktı. Yıllara ve suya meydan okuyan onlarca mezar taşı da dikkat çekti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
150 yıllık mezarlık sular çekilince gün yüzüne çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN