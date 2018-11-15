150 yıllık mezarlık sular çekilince gün yüzüne çıktı

BUGÜN NELER OLDU

bereketli topraklarını sulamak, Seyhan Nehri'nin sebep olabileceği su baskınlarını önlemek ve elektrik üretimi için 62 yıl önce Seyhan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapılmasıyla birlikte bölgedeki çok miktarda toprak sular altında kaldı. Kuraklık, yağışların az olması ve baraj gölündeki suyun sulama kanalları vasıtasıyla tarım arazilerine dağıtılmasıyla birlikte, gölün su seviyesinde azalma oldu. Suların çekilmesiyle, Çukurova ilçesindeki yaklaşık 150 yıllık Topalak Mahallesi Mezarlığı da gün yüzüne çıktı. Yıllara ve suya meydan okuyan onlarca mezar taşı da dikkat çekti.