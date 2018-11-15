Atatürk sergisine büyük ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi, 10 Kasım nedeniyle Atatürk resim sergisi düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümü münasebetiyle Meslek Edindirme Merkezi resim kursu öğrencileri, günün anlam ve önemine değinen resimler çizdiler. Meslek Edindirme Merkezi öğrencilerinin hazırladığı birbirinden güzel, el emeği göz nuru Atatürk resimleri Yarenlik Alanı'nda kurulan stantlarda sergilendi. Kara kalem, 3 boyutlu, seramik ve yağlı boya çalışmalarıyla hazırlanan 36 adet resimden oluşan sergi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.