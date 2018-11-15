Başarı sözü verdiler

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ADANA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Antalya'da düzenlenecek olan Muay Thai EMF Cup'ta mücadele edecek Adana Gençlik Spor Kulübü sporcularını makamında kabul etti. Gerçekleştirilecek müsabakalar hakkında Bölge Antrenörü Teslime Çelik'ten bilgi alan Ataşbak, sporculara başarılar diledi. Ataşbak, sporcuların Adana'nın adını olumlu bir şekilde duyuracaklarına inandığını ifade ederek " Sporcularımızın çabaları ve gayretleri doğrultusunda başarıların geleceğine inanıyorum. 26 ülkenin katılacağı turnuvanın önemi oldukça büyük. 12 sporcumuza sakatlıksız başarılı bir turnuva geçirmesini diliyorum" dedi. Antrenör Teslime Çelik, çalışmalarını bu müsabakaya göre hazırladıklarını belirtti. Çelik, şuan da 5 sporcunun milli takım kadrosunda olduğunu kaydederek " Sporculara güvenim tam. İnanıyorum ki bol madalyalı bir turnuva olacak. Bizlerin her zaman yanında yer alan Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ile Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cumali Hake'ye teşekkür ederim" dedi.