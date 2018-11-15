Ganalı Mubarık Şahinbey’de

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GAZİANTEP'TE Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Önümüzde ki sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve bu doğrultuda transferler yapan Şahinbey Belediye Gana Ampute Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Muhammed Mubarık ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Cuma Güzel, yeni transferin takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, "Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Ampute takımız ve okçuluk sporu için tam donanımlı bir tesis inşa etti. Ampute maçlarımızda 2 Aralık itibariyle başlayacak. Bu yapılanmanın yanı sıra kadromuzu da yaptığımız transferlerle güçlendirdik" dedi.