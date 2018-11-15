Gaziantep’in ihracatı arttı

BUGÜN NELER OLDU

önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden Gaziantep'ten, GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü kanalıyla Suriye'ye bu yılın ocak-ekim döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 560 milyon dolar oldu. Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş, Türkiye ile bu ülke arasında yapılan ticareti olumsuz etkiledi. Ticaret Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör unsurlarından arındırılan bölgelerde ticaretin yeniden canlandırılması ve Suriyelilerin geçişini kolaylaştırmak için çalışma başlattı.Bu kapsamda modernize edilen Karkamış, Çobanbey ve Öncüpınar gümrük kapılarının kapasiteleri artırıldı. Özellikle Karkamış Gümrük Kapısı'nın "A sınıfı gümrük idaresi" statüsüne yükseltilmesi ve modern haliyle 11 Aralık 2017'de hizmete girmesi kentten Suriye'ye ihracatı kolaylaştırdı. Türkiye'de ilk defa uygulanan "tek durak" sistemiyle, yük taşıyan araçların gümrük işlemleri, sürücüler araçlarından inmeden yapılmaya başlandı. Bu sayede hem kapıda uzun tır kuyruklarının oluşması engellendi hem de gümrük işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı.Gaziantep'ten, Suriye'ye ocakekim döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 560 milyon dolara çıktı. Bu ihracatın yüzde 40'ı ise Karkamış Gümrük Kapısı'ndan yapıldı. GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği verilere göre, Karkamış Gümrük Kapısı'ndan günde ortalama 150 tırın giriş ve çıkışı sağlanıyor. Karkamış Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye Ocak 2017-Ekim 2018 döneminde 75 bin tır ürün gönderildi. Suriyeli iş adamları, Karkamış Gümrük Kapısı üzerinden üçüncü ülkelere de ulaşma imkanına kavuştu.