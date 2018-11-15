Hünerli, dil ve kimlik bağlamında Gagauzlar’ı anlattı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) kültür bu haftaki konuğu Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bülent Hünerli oldu. Dr. Öğr. Üyesi Hünerli, "Dil ve Kimlik Bağlamında Gagauzlar" konulu sunumunu ÇÜTAM katılımcılarıyla paylaştı. Gagauzların etnik kökenine dair pek çok farklı yaklaşımın olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hünerli, 20. yüzyılın başında halkın kökeni ve etnik adıyla ilgili 18 farklı hipotezin ortaya atıldığını söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Hünerli Bunlar arasında en önemli dört hipotezi ise şöyle sıraladı: Gagauzlar, Bulgar asıllıdır, Gagauzlar, Yunan asıllıdır, Gagauzlar, Selçuklu Türklerinden gelirler, Gagauzlar, Peçenek, Kuman veya Oğuz Türklerinden gelirler.