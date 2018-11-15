Kadın kılığında cinayete tasarlama mütalaa

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para meselesinden dolayı kadın kılığına girilerek öldürülen Kazım Fidancı'nın (69) katil zanlıları Nazmi Keser ve Halil İlhan'la ilgili mütalaa verildi. Savcı, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde tasarlayarak gerçekleştirdiğini Nazmi Keser'in azmettirici, cinayeti gerçekleştirenin de Halil İlhan olduğunu belirtti. Ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen sanıklardan Halil İlhan'ın azmettiriciyi ortaya çıkarmasından dolayı 20 ile 25 yıl arasında cezalandırılması talep edildi. Olay, 22 Ağustos 2017'de Bayramhacılı Mahallesi, göl kenarında meydana geldi. Çatı işleri yapan Kazım Fidancı'nın yanında çalışan Nazmi Keser, ayrılıp kendi şirketini kurdu. İddianameye göre, Nazmi Keser, paraya sıkışınca Fidancı'nın tanıştırdığı tefeciden para aldı. Tefeci de yüksek faiz ile çok para isteyince ödeme güçlüğüne düştü. Tefeci de, Kazım Fidancı aracılığıyla parayı istedi. Nazmi Keser, para konusunu eşcinsel birliktelik yaşadığı Halil İlhan'a anlattı. Halil İlhan'ın iddiasına Nazmi Keser, maddi konuda kendisine yardım edeceğini söyleyerek Kazım Fidancı'yı öldürmesini istedi. Eşcinsel genç, bayan adıyla sosyal medyada hesap açıp, arkadaşlık teklif etti. Kadın kılığına giren Halil İlhan, işadamıyla buluşup, bıçaklayarak olayı gerçekleştirdi. 2 şüpheli tutuklandı.9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar, birbirini suçlamaya devam etti. Ölenin yakınları, sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Mahkeme Savcısı, mütalaasında iddianamedeki iddiaları tekrarlayarak, azmettirenin Nazmi Keser, olayı gerçekleştirenin de Halil İlhan olduğunu, cinayetin, tasarlanarak gerçekleştirildiği belirtildi. Duruşma, avukatların savunması için ertelendi.