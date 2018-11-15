Uygur: Çocuklar hepimizin yarınları

BUGÜN NELER OLDU

Kaymakam Bülent Uygur ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Büyükburç Anaokulunu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kaymakam Bülent Uygur'a, okul ziyaretinde Belediye Başkanı Rıfat Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner ve kurum müdürleri eşlik etti. Minik öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Uygur, " Bizim için çocuklarımızın temel eğitiminde iyi eğitim görmeleri çok önemlidir. Anasınıfında altyapısı kaliteli olduğunda, eğitime başlama süreci öğrencilerimiz için daha verimli olacaktır. Bizler eğitim alanında ve diğer alanlarda Altınözü'nün örnek bir ilçe olması için çalışıyoruz." diye konuştu.Belediye Başkanı Rıfat Sarı ise, "Çocuklarımızın eğitime ve hayata hazırlanmasında ana sınıfları önemlidir. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizin iyi eğitim almasını istiyoruz. Ülkemizin geleceği için öğrencilerimizi iyi eğitmek zorundayız. Bu konuda üzerimize düşen görev ne ise eksiksiz yerine getirmeliyiz" dedi.