HKÜ’de gündem bu kez diyabet oldu

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) bilimsel etkinlikler kapsamında organize ettiği 2. Halk Sağlığı Günleri Sempozyumunda "Diyabet ve Komplikasyonları" konusu ele alındı. Diyabetin her yönüyle tartışıldığı sempozyumda; çalıştay, konferans, panel ve bildiri sunumları yer aldı. Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programa, Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Vali Davut Gül, HKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Songül Kalyoncu, HKÜ Rektör Edibe Sözen, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, akademisyen ve öğrenciler katıldı.HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Pelin, "Diyabet, solunum hastalıklarıyla beraber önümüzdeki on yılın en çok sık göreceğimiz ve en çok uğraşacağımız iki hastalıktan biri. Toplum olarak geliştikçe maalesef görüyoruz ki obezite oranlarımız giderek artıyor. Obezite arttıkça diyabetin oranı da gittikçe artıyor. Akademisyenler ve sağlıkçılar olarak bir araya gelip bu konuda ne yapabiliriz dedik. Böyle bir sempozyum konusu ortaya çıktı. Verimli bir toplantı olmasını temenni ediyorum" dedi.Sayısal verilerle diyabetli sayısının günümüzdeki artan oranlarına değinen HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, "Rakamsal değerler de gösteriyor ki, diyabet çağımızın en önemli kronik hastalıklarından birisi haline gelmiştir" dedi. Sağlık Bakanlığının diyabet ve obezite ile ilgili yaptığı çalışmalardan bahseden Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, diyabetin dünya ve ülke genelinde yıldan yıla ne kadar arttığını rakamsal verilerle anlattı.Üniversitelerden alanında uzman bilim insanlarının konuşmacı olarak yer aldığı sempozyumda: Diyabette Modern Tedavi, Diyabeti Nasıl Önlemeliyiz?, Çalıştay Sonrası, Akılcı Diyabet Takibi ve Tedavisi, Vaka Örnekleri ile Diyabetik Ayak, Diyabetik Hastalarda Az Bilinenler, Günümüzün Pandemisi Diyabet ve Diyabetin Cerrahi Tedavisi Var mı ? konularında panel, konferans ve tartışmalar yer aldı. Program sonunda Grup Vagon'un verdiği konser ile büyüledi.