Vali Davut Gül’den kurum ziyaretleri

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Davut Gül, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde kurumları ziyaret ederek, vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasını istedi. Vali Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ilçe jandarma komutanlıkları ve ilçe emniyet müdürlüklerini ziyaret ederek, denetledi. Vali Gül Şehitkamil Kaymakamlığında kurum müdürleri ile yapmış olduğu toplantıda, "Eğitimden, sağlığa, güvenlikten sosyal yaşama kadar her konuda örnek bir şehir olmamız gerekiyor. Vatandaşlar tarafından kolay ulaşılabilir bir yönetim anlayışı içerisinde dilek ve şikayetlerine yanıtsız kalmayarak çözüm odaklı hareket ediyoruz. Tüm kamu görevlilerinden de bu anlayışla bir çalışma performansı bekliyoruz" dedi. Gül, çocukların, kadınların gece geç saatlere kadar sokakta rahatça dolaşabilmesi, vatandaşların güvenliği, huzuru için gerekenin yapıldığını vurguladı.