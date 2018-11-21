Yabancı konukların narenciye hasadı

BUGÜN NELER OLDU

bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında 24 ülkeden kente gelen gösteri sanatçıları, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan bir narenciye bahçesini ziyaret etti. Bahçede yöresel kıyafetleriyle mandalina, portakal, limon toplayan konuklar, renkli görüntüler oluşturdu. Bol bol hatıra fotoğrafı da çekilen konuklar, ayrıca narenciye paketleme tesisini de gezerek bilgiler aldılar. Kırgızistanlı Begimay Najimidinova, 2 gün süren festivalin çok güzel geçtiğini kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Hayatında ilk defa narenciye hasadı yaptığını vurgulayan Najimidinova, "Bu ilk deneyimimdi benim. İyi ve çok güzeldi" dedi. Tataristanlı Aliya Gizatulina ise festival için geldikleri kentte çok güzel anlar yaşadıklarını söyledi. Ukraynalı Andrey Osınskiy de şu ana kadar dünya genelinde gittiği en iyi festivalin Mersin Narenciye Festivali olduğunun altını çizdi. Bulgaristanlı İleya Koleva ise, limon ve portakal bahçelerinden meyve toplayıp, keyifli bir gün geçirdiklerini kaydetti.