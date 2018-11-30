Evimizde kaybetmemeliyiz

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde bugün saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Hatayspor'u konuk edecek olan Adanaspor evindeki üçüncü galibiyetini almak istiyor. Teknik direktör Coşkun Demirbakan gözetiminde hazırlıklarını tamamlayan turuncubeyazlı ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. Demirbakan,dedi.TECRÜBELI teknik adam Demirbakan,ifadelerini kullandı.Demirbakan'ın ekibi Adanaspor karşısındaki Hatayspor, deplasmandaki son üç maçı da kazandı.