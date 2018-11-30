Evimizde kaybetmemeliyiz

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por Toto 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde bugün saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Hatayspor'u konuk edecek olan Adanaspor evindeki üçüncü galibiyetini almak istiyor. Teknik direktör Coşkun Demirbakan gözetiminde hazırlıklarını tamamlayan turuncubeyazlı ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. Demirbakan, "Taraftarımızın huzurunda üç puan almak istiyoruz"
dedi. SÖZ VERDİLER
TECRÜBELI teknik adam Demirbakan, "Puan tablosuna baktığımızda iç sahada oynadığımız 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik almışız. Yani ortada gidiyoruz. Hedefe ulaşmak istiyorsak sahamızda puan kaybetmememiz gerekiyor. Bunu oyuncularıma tek tek anlattım. Bana gerekli sözü verdiler"
ifadelerini kullandı. 3
Demirbakan'ın ekibi Adanaspor karşısındaki Hatayspor, deplasmandaki son üç maçı da kazandı.