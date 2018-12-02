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ve çilek üreticilerine destek sağlanacak

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018
Muz ve çilek üreticilerine destek sağlanacak
Anamur'da meydana gelen aşırı yağışlar ve hortum sonrasında muz seraları tamamen kullanılamaz hale gelen Muz üreticileri ile çilek tarlalarında oluşan sular yüzünden büyük zarar gören çilek üreticilerinin yaralarının sarılacağı belirtildi. Demirören mahallesinde incelemelerde bulunan Anamur ve Bozyazı ilçeleri Ziraat Odası Başkanı Şeref Gümüş zarar tespit çalışmalarını yaptıklarını belirterek "Demirören mahallemizde aşırı yağışlardan ve hortumun meydana getirdiği afetten zarar gören üreticilerimizi Meclis Başkanımız Adem Çevik, yönetim kurulu üyelerimiz ve danışmanlarımızla birlikte ziyaret ettik. İlçe tarım müdürlüğümüz zarar tespitlerini sürdürüyor" dedi.
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Muz ve çilek üreticilerine destek sağlanacak
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