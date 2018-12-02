Muz ve çilek üreticilerine destek sağlanacak

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Anamur'dameydana gelen aşırı yağışlar ve hortum sonrasında muz seraları tamamen kullanılamaz hale gelen Muz üreticileri ile çilek tarlalarında oluşan sular yüzünden büyük zarar gören çilek üreticilerinin yaralarının sarılacağı belirtildi. Demirören mahallesinde incelemelerde bulunan Anamur ve Bozyazı ilçeleri Ziraat Odası Başkanı Şeref Gümüş zarar tespit çalışmalarını yaptıklarını belirterek "Demirören mahallemizde aşırı yağışlardan ve hortumun meydana getirdiği afetten zarar gören üreticilerimizi Meclis Başkanımız Adem Çevik, yönetim kurulu üyelerimiz ve danışmanlarımızla birlikte ziyaret ettik. İlçe tarım müdürlüğümüz zarar tespitlerini sürdürüyor" dedi.