Vali Davut Gül’den beşizlere sürpriz ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

GaziantepValisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden beşiz bebekleri ile kendisini ziyaret etmek isteyen aileye verdiği, "Siz zahmet etmeyin biz geliriz" sözünü tutarak aileyi ziyaret etti. Eşi Gülden Gül ile birlikte ziyarete giden Vali Gül'e Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve eşi İzzet Şahin de eşlik etti. Beşiz bebekleri ile yedi çocuk sahibi olan Esen ailesi, "Sosyal medya çağrımızı duyan Valimize çok teşekkür ediyoruz, biz ziyaret edelim dedik, kendileri zahmet edip geldiler. Çok mutlu olduk" diye konuştu. Esen ailesini tebrik eden Vali Gül, çocukların geleceğin mirasçıları olduğunu belirterek "Çocuklarımız yarınlarımızın teminatı, yaşama sevincimizdir. Onların sağlıklı bir hayat sürmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizlerin vazifesidir. Esen ailesinin bu güzel yavrularına sağlıklı, mutlu, hayırlı bir ömür diliyorum. Ailemize destek için zaten belediyelerimiz, sosyal yardımlaşma derneklerimiz bu konuda ellerinden geleni yapmışlar ve yapmaya da devam edeceklerdir" dedi.