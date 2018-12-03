Vural’ın yeni hedefi kupa

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oluspor deplasmanından altın değerinde üç puan alan Adana Demirspor durmuyor. Bolu dönüşü takımı tesislere davet eden teknik direktör Yılmaz Vural, oyuncularını Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çarşamba günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçına hazırlıyor. Göreve gelmesiyle birlikte Adana Demirspor'un çıkış yakaladığını belirten Vural, "Bunun devamını getireceğiz"
dedi. Adana'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm futbolcularına hazır olun emri veren teknik patron, "Ligde yakaladığımız çıkışı kupada da sürdürmek istiyoruz. Zorlu bir maratonda koşuyoruz. Hepimiz bunun bilincindeyiz"
şeklinde konuştu. Dün tesislerde gerçekleşen çalışmada oyuncuların moralli olduğu gözlendi. Öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunan Vural, "Sahada hata istemiyorum. Çünkü artık zorlu bir döneme girdik. Telafisi olmayan maçlar var önümüzde. Adana Demirspor camiasına verdiğimiz şampiyonluk sözünü inşallah bu sezon yerine getireceğiz"
dedi.