Vural’ın yeni hedefi kupa

BUGÜN NELER OLDU

oluspor deplasmanından altın değerinde üç puan alan Adana Demirspor durmuyor. Bolu dönüşü takımı tesislere davet eden teknik direktör Yılmaz Vural, oyuncularını Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çarşamba günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçına hazırlıyor. Göreve gelmesiyle birlikte Adana Demirspor'un çıkış yakaladığını belirten Vural,dedi. Adana'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm futbolcularına hazır olun emri veren teknik patron,şeklinde konuştu. Dün tesislerde gerçekleşen çalışmada oyuncuların moralli olduğu gözlendi. Öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunan Vural,dedi.