Başarılı öğretmene Avrupa gezisi hediye

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GaziantepValisi Davut Gül, kentte görev yapan ve başarılı olan öğretmenlerin Avrupa turu ile ödüllendirileceğini kaydetti. Objektif kriterlere göre yapılacak değerlendirmede başarılı olacak 27 öğretmen bu turdan yararlanacak. Şehitkâmil Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, beden eğitimi öğretmenlerine hitap eden Vali Gül, öneri ve istekleri dinleyerek Gaziantep'te yapılacakların birlikte planlanacağını ve hedeflerin birlikte gerçekleştirileceğini söyledi. Vali Gül; "Okullarımızda okul takımları, okul kulüpleri kurmak istiyoruz. Öğrencilerimizin sizler tarafından yetenek taramasından geçirilmesini ve yeteneklerine göre de lisanslı sporcular olarak yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Hedefimiz Gaziantep'te ilk etapta en az 50 bin lisanslı sporcu öğrencimizin olması. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin her zaman daha iyisini yapacaktır" dedi.